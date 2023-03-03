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    Песков: Решений о введении военного положения после диверсии в Брянской области не принималось

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    Решение ввести военное положение в приграничных с Украиной регионах является прерогативой президента России Владимира Путина. Об этом 3 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова.

    Кадыров ранее предложил ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования после проникновения диверсионной группы в Брянскую область.

    Песков, как пишет ТАСС, отметил, что введение военного положения — прерогатива президента России, а пока каких-либо решений не принималось.

    В четверг стало известно о диверсионной группе в Брянской области. В ходе нападения погибли два мирных жителя. Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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