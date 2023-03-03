Песков: Решений о введении военного положения после диверсии в Брянской области не принималось

Решение ввести военное положение в приграничных с Украиной регионах является прерогативой президента России Владимира Путина. Об этом 3 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кадыров ранее предложил ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования после проникновения диверсионной группы в Брянскую область.
Песков, как пишет ТАСС, отметил, что введение военного положения — прерогатива президента России, а пока каких-либо решений не принималось.
В четверг стало известно о диверсионной группе в Брянской области. В ходе нападения погибли два мирных жителя. Владимир Путин назвал случившееся терактом.