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    В Петербурге Градсовет одобрил застройку Мытного двора жильем

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    Градостроительный совет Петербурга единогласно одобрил концепцию строительства жилого комплекса на территории Мытного двора с воссозданием исторического здания. Об этом сообщается на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

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    Архитектурно-градостроительный облик разработало архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна. Возведением ЖК займется ООО «Охта-Групп Евгеньевская». Часть исторических зданий территории Мытного двора в 2014 году были незаконно снесены, их предстоит восстановить по решению суда.

    В жилом комплексе будет 302 квартиры, предусмотрено две очереди строительства. Корпуса Мытного двора, а также корпус, который предстоит воссоздать, должны сформировать замкнутый прямоугольный контур. Также ряд зданий появится внутри этого прямоугольника.

    Структура «Охта Групп» предпринимателя Владимира Свиньина купила часть Мытного двора на аукционе осенью 2021 года за 170,1 млн рублей. В настоящее время Мытный двор полностью принадлежит застройщику.

    Ранее комитет по охране памятников согласовал проект строительства жилого комплекса. Предполагается, что высота уличного фронта до венчающего карниза составит 11,9 метра, высота уличного фронта до конька кровли, высота внутриквартальной застройки — 21 метр. КГИОП заключил, что проект соответствует требованиям режима охраны.

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