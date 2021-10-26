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Структура «Охта групп» Свиньина приобрела половину Мытного двора

Часть Мытного двора в Петербурге по итогам торгов приобрела структура «Охты групп» предпринимателя Владимира Свиньина. Об этом 26 октября сообщает Российский аукционный дом.

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Лот — более 4 тысяч квадратных метров помещений Мытного двора, это приблизительно половина общей площади здания. В торгах, которые РАД провел по поручению комитета имущественных отношений, приняли участие три претендента. Победителем стало ООО «Охта Групп-Евгеньевская». Компания приобрела актив за 170,1 млн рублей.

Согласно данным СПАРК, единственным владельцем фирмы является ООО «Охта Групп», совладельцем и руководителем которого является бизнесмен Владимир Свиньин.

Как отмечает замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова, объект можно приспособить как под апартаменты и гостиницы, так и под офисную и торговую функции, рестораны и проекты сферы услуг.

Мытный двор занимает квартал, ограниченный проспектом Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улицами, а также Овсянниковским садом. Здание построено в первой половине XIX века по проекту архитектора Василия Стасова.

Вторая половина помещений находится в частной собственности. В 2014 году, после того как почти все корпуса комплекса потеряли статус выявленного памятника, их снесли. Сохранился только один — его фасад выходит на проспект Бакунина, и помещения именно в нем предстоит отреставрировать новому инвестору. Он имеет статус регионального памятника.

В первой инстанции суд обязал восстановить снесенные корпуса, но город потерпел неудачу в апелляции. Жители требовали разбить на месте снесенных зданий парк.

В 2018 году комиссия по Генплану перевела Мытный двор в зону малоэтажной застройки — 2ЖД. По мнению члена комиссии Александра Карпова, это компромиссный вариант, при котором жители не получат парк, а застройщику будет не так выгодно строить дома высотой в 2–4 этажа.

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Комментарии (4)

VKuser678560
очень позититвная новость, сразу легче задышалось, сатурация в норме
f0ntan
Фамилия как в фильме "Ларец Марии Медичи" у коллаборациониста, перешедшего на сторону фашистов
БабкаАТС
О, Свиньин, жив еще курилка. Норм так мутил делишки на Охте, когда туда газпром с башней переезжать хотел.
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