Структура «Охта групп» Свиньина приобрела половину Мытного двора

Лот — более 4 тысяч квадратных метров помещений Мытного двора, это приблизительно половина общей площади здания. В торгах, которые РАД провел по поручению комитета имущественных отношений, приняли участие три претендента. Победителем стало ООО «Охта Групп-Евгеньевская». Компания приобрела актив за 170,1 млн рублей.



Согласно данным СПАРК, единственным владельцем фирмы является ООО «Охта Групп», совладельцем и руководителем которого является бизнесмен Владимир Свиньин.



Как отмечает замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова, объект можно приспособить как под апартаменты и гостиницы, так и под офисную и торговую функции, рестораны и проекты сферы услуг.

