Работы на коммуникациях перекроют и ограничат улицы в трех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга предупреждает об ограничениях и перекрытиях движения транспорта, которые вступят в силу с 4 марта. Водителей потеснят в Адмиралтейском, Московском и Колпинском районах города.
В выходные, 4–5 марта, для прокладки электрокабеля ограничат движение по улице Союза Печатников от Мастерской улицы до Английского проспекта. Работы, которые начались 17 февраля, захватывают также улицу Декабристов и Английский проспект. До 10 марта ограничен проезд по участку Английского проспекта от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов. Полностью завершить работы должны 31 мая.
С 4 по 7 марта перекроют участок Малодетскосельского проспекта от Московского проспекта до Батайского переулка. Там реконструируют теплосеть. Объезд предусмотрен по Подольской улице, Клинскому, Московскому и Малодетскосельскому проспектам, Бронницкой и Серпуховская улицам, а также набережной Обводного канала. Напомним, что до 11 июня также закрыт проезд по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Серпуховской улицы до Московского проспекта, включая перекрестки с Серпуховской и Бронницкой улицами.
В Колпино с 4 по 20 марта ограничат движение по Павловской улице от улицы Губина до улицы Танкистов. Там предстоит обустроить въезд с выездом.
Самые длительные ограничения начнут действовать в Московском районе, там до 9 июня будут прокладывать канализацию на участке Толмачевской улицы от Быковской улицы до Стартовой улицы. В связи с этим до 30 марта ограничат проезд по Толмачевской улице от дома 11 по Шереметьевской улице до Стартовой улицы и по Стартовой улице от Шереметьевской улицы до Толмачевской улицы. Объехать можно будет по Шереметьевской улице, проезду без названия, Толмачевской, Быковской и Стартовой улицам.