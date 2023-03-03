Работы на коммуникациях перекроют и ограничат улицы в трех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга предупреждает об ограничениях и перекрытиях движения транспорта, которые вступят в силу с 4 марта. Водителей потеснят в Адмиралтейском, Московском и Колпинском районах города.



В выходные, 4–5 марта, для прокладки электрокабеля ограничат движение по улице Союза Печатников от Мастерской улицы до Английского проспекта. Работы, которые начались 17 февраля, захватывают также улицу Декабристов и Английский проспект. До 10 марта ограничен проезд по участку Английского проспекта от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов. Полностью завершить работы должны 31 мая.