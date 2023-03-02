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    ЦБ представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

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    Модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей планирует представить летом Банк России. Об этом 2 марта заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

    Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые, цитирует Белова РИА Новости.

    Ранее ЦБ заявлял, что на новой банкноте в 500 рублей будут изображены достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа. Финальный эскиз и сочетание объектов на банкноте в 500 рублей утвердит совет директоров Банка России. Памятник Петру I на фоне парусника в Архангельске на банкноте образца 1997 года сохранится лишь на старых купюрах.

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