ЦБ представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей планирует представить летом Банк России. Об этом 2 марта заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые, цитирует Белова РИА Новости.
Ранее ЦБ заявлял, что на новой банкноте в 500 рублей будут изображены достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа. Финальный эскиз и сочетание объектов на банкноте в 500 рублей утвердит совет директоров Банка России. Памятник Петру I на фоне парусника в Архангельске на банкноте образца 1997 года сохранится лишь на старых купюрах.