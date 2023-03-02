Весом с яблочко. В Ленинградском зоопарке резвится семейство самых маленьких обезьян на планете

В Ленинградском зоопарке живут самые маленькие обезьяны в мире — карликовые игрунки. Они весят «с яблочко среднего размера», рассказывают
Также представители зоопарка делятся видео с семейством игрунок. Семилетняя самка Лили весит 166 граммов, ее двухгодовалая дочка Полумна — 142, а годовалый сын Сириус — 137.
Специально для обезьянок переделали и по-новому оформили большой вольер. Его задекорировали живыми растениями и устроили для питомцев множество секретных убежищ, гамаков, игрушек и домиков. Встретить игрунок можно на экспозиции в павильоне «Приматы».