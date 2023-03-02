    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, зап

    753мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.25eur80.1

    Весом с яблочко. В Ленинградском зоопарке резвится семейство самых маленьких обезьян на планете

    2102
    2 комментария

    В Ленинградском зоопарке живут самые маленькие обезьяны в мире — карликовые игрунки. Они весят «с яблочко среднего размера», рассказывают 2 марта в пресс-службе зверинца.

    Ленинградский зоопарк

    Также представители зоопарка делятся видео с семейством игрунок. Семилетняя самка Лили весит 166 граммов, ее двухгодовалая дочка Полумна — 142, а годовалый сын Сириус — 137.

    Специально для обезьянок переделали и по-новому оформили большой вольер. Его задекорировали живыми растениями и устроили для питомцев множество секретных убежищ, гамаков, игрушек и домиков. Встретить игрунок можно на экспозиции в павильоне «Приматы».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close