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    Боевые действия на Украине

    Брянский губернатор: В результате действий диверсантов погиб водитель, ранен 10-летний мальчик

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    Число раненых в результате обстрела автомобиля диверсантами в Брянской области 2 марта остаётся прежним. Подробности сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

    «В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения», — рассказал губернатор в своём телеграм-канале.

    По его словам, ребёнок доставлен в Брянскую областную больницу, угрозы его жизни нет.

    Ранее Богомаз проинформировал, что украинские диверсанты обстреляли движущуюся машину, один человек погиб и один пострадал.

    Кроме того, СМИ сообщали об атаке диверсантов на села Любечане и Сушаны в Климовском районе, а также, предварительно, о взятии заложников. Под обстрел сегодня попали сёла в Брянской и Курской областях, в последней есть погибший.

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