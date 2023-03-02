Любовь к пьяной езде оставила петербурженку без автомобиля

Суд в Петербурге за неоднократную пьяную езду конфисковал у женщины автомобиль. После привлечения к ответственности за отказ от медосвидетельствования автомобилистка снова села за руль пьяной.
Как установил суд, 1 октября 2022 года у дома 4АВ на Гусарской улице в Пушкине сотрудники ГИБДД Пушкинского района остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого была нетрезвая подсудимая, сообщает
В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (пьяное вождение лицом, подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования). Государственный обвинитель помимо основного наказания попросил суд конфисковать машину нарушительницы как орудие совершения преступления в соответствии со статьей 104.1 УК РФ.
Суд согласился, и в итоге женщине назначили штраф в 200 тысяч рублей, лишили ее водительских прав на 2,5 года, а «Мицубиси» постановили конфисковать в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.