    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    754мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.25eur80.1

    Любовь к пьяной езде оставила петербурженку без автомобиля

    3272
    9 комментариев

    Суд в Петербурге за неоднократную пьяную езду конфисковал у женщины автомобиль. После привлечения к ответственности за отказ от медосвидетельствования автомобилистка снова села за руль пьяной.

    Как установил суд, 1 октября 2022 года у дома 4АВ на Гусарской улице в Пушкине сотрудники ГИБДД Пушкинского района остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого была нетрезвая подсудимая, сообщает 2 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга. Женщину отстранили от управления, а при проверке выяснилось, что ранее она уже была привлечена к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на алкоголь.

    В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (пьяное вождение лицом, подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования). Государственный обвинитель помимо основного наказания попросил суд конфисковать машину нарушительницы как орудие совершения преступления в соответствии со статьей 104.1 УК РФ.

    Суд согласился, и в итоге женщине назначили штраф в 200 тысяч рублей, лишили ее водительских прав на 2,5 года, а «Мицубиси» постановили конфисковать в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПьяный водительСуд
    ЛАЙК10
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close