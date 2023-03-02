Любовь к пьяной езде оставила петербурженку без автомобиля

Суд в Петербурге за неоднократную пьяную езду конфисковал у женщины автомобиль. После привлечения к ответственности за отказ от медосвидетельствования автомобилистка снова села за руль пьяной.



Как установил суд, 1 октября 2022 года у дома 4АВ на Гусарской улице в Пушкине сотрудники ГИБДД Пушкинского района остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого была нетрезвая подсудимая, сообщает 2 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга. Женщину отстранили от управления, а при проверке выяснилось, что ранее она уже была привлечена к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на алкоголь.