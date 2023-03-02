В шапочке из фольги. В тульском общежитии мужчина зарезал спящего однокурсника из-за несуществующей дочери

Тело 20-летнего мужчины нашли в общежитии Тулы. Его предполагаемый убийца сидел на соседней кровати в шапочке из фольги.
Как сообщает пресс-служба СУ по Тульской области 2 марта, убийство произошло накануне на улице Одоевское шоссе. 31-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения, по версии следствия, нанес жертве удары ножом в шею и живот. От полученных ран пострадавший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как пишет ИА «Тульская пресса», убитый и задержанный — однокурсники. Оба приехали из Орехово-Зуево в Тулу на курсы повышения квалификации для машинистов. Причем обоих характеризуют как положительных и тихих. Тем не менее 31-летнего нашли на кровати рядом с кроватью убитого. Он якобы был в шапочке из фольги и бормотал, что отомстил за изнасилование дочери. При этом дочери у мужчины, как установлено, нет.