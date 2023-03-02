    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    754мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.25eur80.1

    В шапочке из фольги. В тульском общежитии мужчина зарезал спящего однокурсника из-за несуществующей дочери

    4512
    17 комментариев

    Тело 20-летнего мужчины нашли в общежитии Тулы. Его предполагаемый убийца сидел на соседней кровати в шапочке из фольги.

    Как сообщает пресс-служба СУ по Тульской области 2 марта, убийство произошло накануне на улице Одоевское шоссе. 31-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения, по версии следствия, нанес жертве удары ножом в шею и живот. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

    Фото: СК России по Тульской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Как пишет ИА «Тульская пресса», убитый и задержанный — однокурсники. Оба приехали из Орехово-Зуево в Тулу на курсы повышения квалификации для машинистов. Причем обоих характеризуют как положительных и тихих. Тем не менее 31-летнего нашли на кровати рядом с кроватью убитого. Он якобы был в шапочке из фольги и бормотал, что отомстил за изнасилование дочери. При этом дочери у мужчины, как установлено, нет.

    Фото: СК России по Тульской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТулаУбийствоУбийство в общежитии
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close