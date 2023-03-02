    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    754мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.25eur80.1

    Посидит за пассивность. Петербуржец решил, что сын на него не похож, но от алиментов не скрылся

    2613
    21 комментарий

    Молодой петербуржец присмотрелся к маленькому сыну и отказался от роли папы — заявил, что тот на него не похож. Оспаривать отцовство мужчина при этом не собирался, что в суде посчитали весьма пассивной позицией.

    О подробностях истории 2 марта рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Когда родился ребенок, матери исполнилось 18, отцу было уже 22. Молодая мать отказалась от младенца, его поместили в Дом малютки, но ненадолго: вернувшийся из командировки отец велел забрать сына.

    В течение года молодой человек поддерживал женщину и ребенка, но потом не нашел с сыном внешнего сходства и отказался давать деньги. Он заявил, что впредь не заплатит ни копейки, но при этом делать ДНК-тест не собирался — только пугал этим мать малыша.

    За неуплату алиментов принципиальный горожанин и оказался в суде. За шесть лет он задолжал ребенку более 213 тысяч рублей. Вину петербуржец признал и просил его не арестовывать, но платить всё равно отказался, так как ребенок «не его». Впрочем, оспаривать отцовство мужчина тоже почему-то не захотел.

    Суд признал фигуранта виновным в неуплате алиментов. Пока горожанину придется пережить 10 суток административного ареста, но, если он не исправится, может наступить и уголовная ответственность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АлиментыДолг по алиментамНеуплата алиментовОтецРодители и детиВзыскание алиментов
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    Гость02 Мар 2023 в 12:05
    Ребенок негр?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close