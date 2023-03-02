Посидит за пассивность. Петербуржец решил, что сын на него не похож, но от алиментов не скрылся

Молодой петербуржец присмотрелся к маленькому сыну и отказался от роли папы — заявил, что тот на него не похож. Оспаривать отцовство мужчина при этом не собирался, что в суде посчитали весьма пассивной позицией.



О подробностях истории 2 марта рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Когда родился ребенок, матери исполнилось 18, отцу было уже 22. Молодая мать отказалась от младенца, его поместили в Дом малютки, но ненадолго: вернувшийся из командировки отец велел забрать сына.



В течение года молодой человек поддерживал женщину и ребенка, но потом не нашел с сыном внешнего сходства и отказался давать деньги. Он заявил, что впредь не заплатит ни копейки, но при этом делать ДНК-тест не собирался — только пугал этим мать малыша.

