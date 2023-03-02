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    «Тинькофф банк» и «Тинькофф Инвестиции» пропали из App Store

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    2 комментария

    Приложения «Тинькофф банк» и «Тинькофф Инвестиции» пропали из App Store. Ещё 1 марта они были доступны для скачивания, а 2 марта — уже нет. В Google Pay эти приложения можно скачать.

    «В компании отметили, что уже скачанные приложения будут работать как обычно. Клиенты могут переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции», — сообщает ТАСС.

    В «Тинькофф» напомнили, что скачивать приложения из неофициальных источников не следует.

    Кроме того, в App Store перестали быть доступны приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».

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    Гость02 Мар 2023 в 09:36
    Google pLay
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