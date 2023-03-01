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    Суд отказал петербургской феминистке в воссоединении с дочерью в Грузии

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    Приморский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление известной феминистки и активистки Леды Гариной к бывшему мужу Александру Очередному. Спор был об определении места жительства ребенка и взыскании алиментов. Экс-супруг также подал иск об определении места жительства дочери. Об этом 1 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Гарина рассказала, что в 2014 году развелась с мужем и не препятствовала общению ребенка с отцом. В начале марта прошлого года феминистка переехала с дочерью в Грузию, но спустя два месяца отец без ведома матери улетел с ней в Россию. 1 сентября Гарина снова увезла дочь.

    Очередной пояснил суду, что бывшая жена незаконно, несмотря на запрет, увезла девочку и не дает им общаться. Суд по ВКС опросил дочь Гариной и Очередного, она сказала, что хочет остаться с папой в России. Так суд определил место жительства дочери с отцом, Гариной в удовлетворении иска отказано.

    Леда Гарина является идеологом и куратором фем-фестиваля «Рёбра Евы», также она координировала работу фем-кафе «Симона», куда в женском обличье ходил корреспондент «Фонтанки».

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