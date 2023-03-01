Суд отказал петербургской феминистке в воссоединении с дочерью в Грузии

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление известной феминистки и активистки Леды Гариной к бывшему мужу Александру Очередному. Спор был об определении места жительства ребенка и взыскании алиментов. Экс-супруг также подал иск об определении места жительства дочери. Об этом 1 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Гарина рассказала, что в 2014 году развелась с мужем и не препятствовала общению ребенка с отцом. В начале марта прошлого года феминистка переехала с дочерью в Грузию, но спустя два месяца отец без ведома матери улетел с ней в Россию. 1 сентября Гарина снова увезла дочь.