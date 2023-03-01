«Кто не поддержал сотрудничество с Пригожиным, не будет руководить партией в Петербурге». Миронов — о взаимодействии с создателем ЧВК

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов готов принимать в партию бывших «вагнеровцев», но уверен, что у самого Евгения Пригожина нет политических амбиций. О своём общении с бизнесменом он рассказал в интервью «Фонтанке».



«Женю я знаю давно — ещё по Питеру. У нас дружеские и хорошие отношения […] Я с Женей часто перезваниваюсь, мы переписываемся. Он большой профессионал, и у него нет никаких политических амбиций. Пишут уже: «Всё, Пригожин сменит Миронова, примет всех из ЧВК «Вагнер». Если кто-то захочет к нам вступать, мы рассматриваем все вопросы персонально, к нам может вступить любой гражданин. Никаких договорённостей, совместных политических проектов — ничего нет», — заявил Миронов.