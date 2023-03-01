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    «Кто не поддержал сотрудничество с Пригожиным, не будет руководить партией в Петербурге». Миронов — о взаимодействии с создателем ЧВК

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    Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов готов принимать в партию бывших «вагнеровцев», но уверен, что у самого Евгения Пригожина нет политических амбиций. О своём общении с бизнесменом он рассказал в интервью «Фонтанке».

    «Женю я знаю давно — ещё по Питеру. У нас дружеские и хорошие отношения […] Я с Женей часто перезваниваюсь, мы переписываемся. Он большой профессионал, и у него нет никаких политических амбиций. Пишут уже: «Всё, Пригожин сменит Миронова, примет всех из ЧВК «Вагнер». Если кто-то захочет к нам вступать, мы рассматриваем все вопросы персонально, к нам может вступить любой гражданин. Никаких договорённостей, совместных политических проектов — ничего нет», — заявил Миронов.

    Он добавил, что своим коллегам он рассказал об общении и политической поддержке Евгения Пригожина, и они это одобрили. «Кто не поддерживал, тот не будет занимать соответствующий пост в региональном отделении [в Петербурге]», — добавил он.

    Напомним, что вице-спикер петербургского парламента Марина Шишкина в феврале заявила о том, что покинет пост главы петербургского отделения партии. О сотрудничестве Миронова с Пригожиным она выразилась так: «Для меня это было неожиданное решение Сергея Миронова. Наверное, он имеет право на такое решение. Я сомневаюсь, что в Петербурге эта идея вызовет большую поддержку. По крайней мере перед вами стоит тот человек, который эту поддержку оказать не может».

    О том, почему Сергей Миронов фотографируется с кувалдой, читайте здесь.

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