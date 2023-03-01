Жителей проспекта Сизова спасли от разлива. Дома снова должны быть теплыми

После разлива кипятка на перекрестке проспекта Сизова и Парашютной улицы завершили ремонт трубопровода. Все дома должны отапливаться в нормальном режиме, рассказали 1 марта «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК».



«Специалисты произвели замену задвижки на спускной линии диаметром 89 мм. По нормативам на такие работы отводится 5,5 часа, но теплоэнергетики справились за 2,5 часа», — добавили в ТЭКе.

Работы стартовали около полудня. Тогда отопление было ограничено в 74 зданиях, включая 44 жилых. «Фонтанка» показывала, как выглядело образовавшееся после разлива «озеро».