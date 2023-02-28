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    Задержан глава администрации Киришского района Ленобласти

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    В Ленобласти задержан глава администрации Киришского района Олег Дмитриев. Ему вменяется превышение должностных полномочий.

    Как сообщает вечером 28 февраля областной портал 47news со ссылкой на региональное управление СК РФ, речь идёт о благоустройстве парка «Прибрежный» в Киришах — в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на сумму 160 млн рублей. Проект финансировался из федерального и регионального бюджетов, а также из муниципальной казны.

    По данным следствия, подрядчик исправно выполнял свои обязанности, укладывался в сроки, однако сотрудники районной администрации без оснований расторгли контракт в одностороннем порядке и заключили контракт с новым подрядчиком, в котором был заложен уже выполненный объём работ. Незаконность действий должностных лиц ранее была подтверждена решением арбитражного суда.

    Глава администрации района Олег Дмитриев доставлен в следственный отдел и проходит допрос. Следствие готовится предъявить ему обвинение, подготовлено ходатайство о заключении под стражу.

    Подробнее об этом деле читайте в материале 47news.

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