Задержан глава администрации Киришского района Ленобласти

В Ленобласти задержан глава администрации Киришского района Олег Дмитриев. Ему вменяется превышение должностных полномочий.
Как сообщает вечером 28 февраля областной портал 47news со ссылкой на региональное управление СК РФ, речь идёт о благоустройстве парка «Прибрежный» в Киришах — в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на сумму 160 млн рублей. Проект финансировался из федерального и регионального бюджетов, а также из муниципальной казны.
По данным следствия, подрядчик исправно выполнял свои обязанности, укладывался в сроки, однако сотрудники районной администрации без оснований расторгли контракт в одностороннем порядке и заключили контракт с новым подрядчиком, в котором был заложен уже выполненный объём работ. Незаконность действий должностных лиц ранее была подтверждена решением арбитражного суда.
Глава администрации района Олег Дмитриев доставлен в следственный отдел и проходит допрос. Следствие готовится предъявить ему обвинение, подготовлено ходатайство о заключении под стражу.
Подробнее об этом деле читайте в материале 47news.