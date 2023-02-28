Подросток из Петербурга попал в больницу после эксперимента. Он попробовал в школе дары леса

Петербургский девятиклассник в тяжелом состоянии попал в реанимацию с острым отравлением психотропным веществом. По предварительным данным, он решил попробовать кое-что особенное, растущее в лесу.



Скорая забрала мальчика накануне прямо из школы на улице Подвойского, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 февраля. Подросток хотел проверить, какой наступит эффект от вещества, которое где-то нашел его друг.



Пострадавшему 15 лет, он живет в Кудрово в трехкомнатной квартире с родителями, официально не работающими, и двумя братьями — десятиклассником и студентом колледжа. На учете семья не состоит, репутацию имеет хорошую. Об истории уже известно подразделению по делам несовершеннолетних.

