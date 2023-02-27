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    Российские ракетные корабли разыграют бой в Балтийском море

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    Малые ракетные корабли проектов «Каракурт» и «Буян-М», оснащенные «Калибрами», вышли на учения в Балтийское море. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

    В маневрах принимают участие корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск» и ракетный катер «Димитровград». Им предстоит отработать противокорабельную и противовоздушную оборону, а также разыграть учебный бой с условным противником. Не обойдется без артиллерийских стрельб и выполнения других задач, например, по совместному маневрированию и противодиверсионной обороне.

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