Российские ракетные корабли разыграют бой в Балтийском море

Малые ракетные корабли проектов «Каракурт» и «Буян-М», оснащенные «Калибрами», вышли на учения в Балтийское море. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

В маневрах принимают участие корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск» и ракетный катер «Димитровград». Им предстоит отработать противокорабельную и противовоздушную оборону, а также разыграть учебный бой с условным противником. Не обойдется без артиллерийских стрельб и выполнения других задач, например, по совместному маневрированию и противодиверсионной обороне.