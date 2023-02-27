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    Классный руководитель кадетов в Москве оттаскал за волосы ученика. Ему не понравилась прическа мальчика

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    19 комментариев

    В столичной школе № 2031 учитель избил ученика за прическу. О «вопиющем» инциденте 27 февраля рассказала московский детский омбудсмен Ольга Ярославская.

    «Руководитель кадетского класса Сергей Валерьевич Окопский во время урока по финансовой грамотности избил учащегося. Ярость педагога вызвала причёска школьника (юноша носит длинные волосы); учитель потребовал у восьмиклассника, чтобы тот покинул кабинет, ученик отказался, Окопский решил выволочь мальчика лично, началась потасовка», — написала Ярославская в своем телеграм-канале.

    Известно, что учитель вытащил парня за волосы в коридор, а затем взгромоздился на него и начал бить. В школу пришлось вызвать скорую помощь, врачи диагностировали у юноши травмы носа и головы.

    «Сложно даже подобрать слова для этого беспредела. Подобное недопустимо!» — отметила уполномоченная по правам ребенка.

    Она выразила надежду на то, что с педагогом и руководством школы, которое его приняло на работу, разберутся по всей строгости закона. Столичный СК уже начал доследственную проверку, а в школе изданию «Подъем» сообщили, что трудовые отношения с педагогом уже расторгнуты.

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    Комментарии 19

    Гость27 Фев 2023 в 20:35
    Журналисты-твари пишут вообще не вникая в происшествие. Офицер кадетского класса пришел на помощь учителю финансовой грамотности , женщине, которая не могла справиться с хамившим и матерившемся на нее учеником 8Н. Ученик не кадет, кадетский у нас 8М. Мальчик неуравновешенный, его девочки боятся, и небезосновательно.. А вот его прическа никого не интересует, дети про нее и не говорят. А вот офицера своего обожают. Слушая постоянные восторженные рассказы о нем, не могу сообразить, что же этот скотиненок сделал, чтобы вывести даже его. Как вариант, он не смог справиться с"ученичком" сразу, не свалив. Половина кадетского класса хочет" уйти из школы вместе со своим офицером, если его уволят". Но думаю, вряд ли это возможно, затравят настоящего человека, будут защищать обиженного хулигана. Конечно еще и одноклассники этого "потерпевшего", которые выложили обрезанное видео, еще хлебнут от такого соученика, но это не утешает, ведь может пострадать хороший человек.
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