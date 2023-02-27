Классный руководитель кадетов в Москве оттаскал за волосы ученика. Ему не понравилась прическа мальчика

«Руководитель кадетского класса Сергей Валерьевич Окопский во время урока по финансовой грамотности избил учащегося. Ярость педагога вызвала причёска школьника (юноша носит длинные волосы); учитель потребовал у восьмиклассника, чтобы тот покинул кабинет, ученик отказался, Окопский решил выволочь мальчика лично, началась потасовка», — написала Ярославская в своем телеграм-канале.

В столичной школе № 2031 учитель избил ученика за прическу. О «вопиющем» инциденте 27 февраля рассказала московский детский омбудсмен Ольга Ярославская.

Известно, что учитель вытащил парня за волосы в коридор, а затем взгромоздился на него и начал бить. В школу пришлось вызвать скорую помощь, врачи диагностировали у юноши травмы носа и головы.

«Сложно даже подобрать слова для этого беспредела. Подобное недопустимо!» — отметила уполномоченная по правам ребенка.