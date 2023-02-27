Польский франчайзи KFC в России нашел нового покупателя на свой бизнес

Компания Amrest, польский франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC, передумала продавать бизнес в России ООО «Альмира», с которым договорилась об этом в конце декабря. Об этом 27 февраля сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.
«Amrest расторгла договор купли-продажи, заключенный с ООО «Альмира» 6 декабря 2022 г., и подписала новый договор купли-продажи со «Смарт сервисом» 25 февраля 2023 г., в основном на тех же условиях договора между Amrest и ООО «Альмира», — цитирует издание сообщение. Сделку должна вновь согласовать Федеральная антимонопольная служба. Ее сумма составит не менее 100 млн евро.
На сайте Amrest на данный момент последнее сообщение касается сделки с «Альмирой», «Фонтанка» направила вопрос в российское подразделение компании.
ООО «Смарт сервис ЛТД» по франшизе управляло 41 заведением KFC в Ижевске. Принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Ранее сообщалось, что компания выкупит российский бизнес у Yum! Brands и получит мастер-франшизу на рестораны KFC, которые продолжат работать под брендом Rostic’s. Если компания выкупит также бизнес Amrest, вероятно, принадлежащие польскому оператору заведения ждет аналогичный ребрендинг.