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    «Смарт сервис лтд» разрешили приобрести российский бизнес KFC. ФАС удовлетворила ходатайство

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    Российский бизнес KFC планирует приобрести ООО «Смарт сервис лтд», об удовлетворении ходатайства компании 25 ноября сообщила Федеральная антимонопольная служба. У кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» оно выкупит 100 % долей уставного капитала ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс».

    В собственность ООО «Смарт сервис лтд» получит 70 ресторанов, еще для 1058 партнерских точек станет франчайзером, они продолжат работать под брендом Rostic’s.

    ООО «Смарт сервис лтд» зарегистрировано 12 сентября 2022 года в Ижевске Удмуртской Республики, основным видом деятельности указана покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Обществом в равных долях владеют Константин Котов и Андрей Осколков.

    Котов является совладельцем еще 13 компаний, у Осколкова их более 30. Совместно Котов и Осколков владеют по 37 % доли в ООО «KFC Пирамида» в Перми, по 50 % в ООО «KFC Кама» и ООО «KFC Челны» в татарстанских Нижнекамске и Набережных Челнах, и 50 % в ООО «KFC Киров». Еще у Осколкова 50 % доли владения по всей цепочке ООО «KFC Ижевск» и столько же — в ООО «КОМОС МБ», которое занимается розничной торговлей легковыми автомобилями. Выручка «КМБ» за 2021 год составила 1,7 миллиарда рублей.

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