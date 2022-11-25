«Смарт сервис лтд» разрешили приобрести российский бизнес KFC. ФАС удовлетворила ходатайство

Российский бизнес KFC планирует приобрести ООО «Смарт сервис лтд», об удовлетворении ходатайства компании 25 ноября сообщила Федеральная антимонопольная служба. У кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» оно выкупит
В собственность ООО «Смарт сервис лтд» получит 70 ресторанов, еще для 1058 партнерских точек станет франчайзером, они продолжат работать под брендом Rostic’s.
ООО «Смарт сервис лтд» зарегистрировано 12 сентября 2022 года в Ижевске Удмуртской Республики, основным видом деятельности указана покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Обществом в равных долях владеют Константин Котов и Андрей Осколков.
Котов является совладельцем еще 13 компаний, у Осколкова их более 30. Совместно Котов и Осколков владеют по 37 % доли в ООО «KFC Пирамида» в Перми, по