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    РБК: Банки предлагают сократить лимит бесплатных переводов самому себе

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    12 комментариев

    Российские банки обсуждают возможность снизить лимит бесплатных переводов самому себе в другой банк с 1,4 миллиона до 300–600 тысяч рублей в месяц. Об этом 27 февраля пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

    Законопроект об отмене комиссий за такие переводы, в том числе через Систему быстрых платежей, был принят в первом чтении в декабре. Против инициативы, по словам собеседников агентства, выступили Сбербанк и ВТБ — предложили установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тысяч рублей. При этом небольшие банки, отмечает издание, не возражают против цифры в 1,4 миллиона рублей.

    По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вариант законопроекта ко второму чтению сейчас обсуждают, принять его рассчитывают в весеннюю сессию. Представитель Центробанка сообщил РБК, что законопроект продолжат обсуждать со всеми заинтересованными сторонами на площадке Госдумы.

    Представитель ВТБ отметил, что в лимит 200–300 тысяч рублей будет укладываться «абсолютное большинство клиентов», а уровень в 1,4 миллиона будет касаться в основном клиентов состоятельного и премиального сегмента. Лимит переводов в 100 тысяч рублей, установленный в СБП, в банке считают достаточным для 97 % пользователей, и называют средний чек переводов — 11 тысяч.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что отмена комиссии за переводы между своими счетами в пределах 1,4 млн рублей «улучшит конкуренцию среди банков, а помимо всего прочего, усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».

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    БанкБанковские переводыСистема быстрых платежей
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    Комментарии 12

    Гость27 Фев 2023 в 13:53
    налик рулит!
    +2−1
    Гость27 Фев 2023 в 13:52
    Сбер пострадает
    +0−0
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