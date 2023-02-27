РБК: Банки предлагают сократить лимит бесплатных переводов самому себе

Российские банки обсуждают возможность снизить лимит бесплатных переводов самому себе в другой банк с 1,4 миллиона до 300–600 тысяч рублей в месяц. Об этом 27 февраля пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.



Законопроект об отмене комиссий за такие переводы, в том числе через Систему быстрых платежей, был принят в первом чтении в декабре. Против инициативы, по словам собеседников агентства, выступили Сбербанк и ВТБ — предложили установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тысяч рублей. При этом небольшие банки, отмечает издание, не возражают против цифры в 1,4 миллиона рублей.