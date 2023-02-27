РБК: Банки предлагают сократить лимит бесплатных переводов самому себе

Российские банки обсуждают возможность снизить лимит бесплатных переводов самому себе в другой банк с 1,4 миллиона до 300–600 тысяч рублей в месяц. Об этом 27 февраля пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.
Законопроект об отмене комиссий за такие переводы, в том числе через Систему быстрых платежей, был принят в первом чтении в декабре. Против инициативы, по словам собеседников агентства, выступили Сбербанк и ВТБ — предложили установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тысяч рублей. При этом небольшие банки, отмечает издание, не возражают против цифры в 1,4 миллиона рублей.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вариант законопроекта ко второму чтению сейчас обсуждают, принять его рассчитывают в весеннюю сессию. Представитель Центробанка сообщил РБК, что законопроект продолжат обсуждать со всеми заинтересованными сторонами на площадке Госдумы.
Представитель ВТБ отметил, что в лимит 200–300 тысяч рублей будет укладываться «абсолютное большинство клиентов», а уровень в 1,4 миллиона будет касаться в основном клиентов состоятельного и премиального сегмента. Лимит переводов в 100 тысяч рублей, установленный в СБП, в банке считают достаточным для 97 % пользователей, и называют средний чек переводов — 11 тысяч.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что отмена комиссии за переводы между своими счетами в пределах 1,4 млн рублей «улучшит конкуренцию среди банков, а помимо всего прочего, усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».