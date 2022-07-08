В Госдуме предложили сделать бесплатными переводы между счетами в разных банках до 1,4 млн рублей

В России могут отменить комиссию за переводы физлиц между своими счетами в разных банках, если их сумма не превышает 1,4 млн рублей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму по инициативе Центробанка, пишет 8 июля «Коммерсант».



«…Предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн руб. ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях…» — сказано в пояснительной записке.

