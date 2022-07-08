В Госдуме предложили сделать бесплатными переводы между счетами в разных банках до 1,4 млн рублей

В России могут отменить комиссию за переводы физлиц между своими счетами в разных банках, если их сумма не превышает 1,4 млн рублей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму по инициативе Центробанка, пишет 8 июля «Коммерсант».
«…Предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн руб. ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях…» — сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы считают, что такие меры позволят «обеспечить недискриминационный доступ» вкладчиков к банковским продуктам и поспособствуют «благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях».
С подобной идеей еще в конце прошлого года выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, отмена комиссии за переводы между своими счетами в пределах 1,4 млн рублей «улучшит конкуренцию среди банков, а помимо всего прочего, усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».