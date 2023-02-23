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    Четыре машины на Красносельском, три — на ЗСД. В массовых ДТП в Петербурге пострадали две пенсионерки и еще одна пассажирка

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    В среду в Петербурге произошли две массовые аварии — на Красносельском шоссе столкнулись четыре автомобиля, а на ЗСД — три. В первом ДТП пострадали две пенсионерки, во втором — 41-летняя женщина.

    Первая авария произошла накануне около часа дня у дома 18, сообщает 23 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, «Сузуки Витара» с 58-летней женщиной-водителем не выдержала дистанцию и врезалась в «Тойоту Королла». Та в свою очередь столкнулась с «Ладой», а «Лада» — с «Черри Тиго». Две 68-летние пассажирки «Тойоты» госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

    Кроме того, прошлым вечером на 27-м километре ЗСД «Хавейл» с 35-летним водителем не сумел соблюсти дистанцию и врезался в «Мерседес Бенц», который столкнулся с «Ауди А6», а она въехала в «Ниссан Альмера». Пассажирка «Мерседеса» попала в больницу в среднетяжелом состоянии.

    Полиция ведет проверку. Водителям «Хавейла» и «Сузуки» вынесли определение о возбуждении дела по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, причинившее легкий или среднетяжелый вред пострадавшему).

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