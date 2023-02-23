Четыре машины на Красносельском, три — на ЗСД. В массовых ДТП в Петербурге пострадали две пенсионерки и еще одна пассажирка

В среду в Петербурге произошли две массовые аварии — на Красносельском шоссе столкнулись четыре автомобиля, а на ЗСД — три. В первом ДТП пострадали две пенсионерки, во втором — 41-летняя женщина.



Первая авария произошла накануне около часа дня у дома 18, сообщает 23 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, «Сузуки Витара» с 58-летней женщиной-водителем не выдержала дистанцию и врезалась в «Тойоту Королла». Та в свою очередь столкнулась с «Ладой», а «Лада» — с «Черри Тиго». Две 68-летние пассажирки «Тойоты» госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

