В Петербурге прокурор запросил 28 лет строгого режима фигурантам дела о рекордной взятке 2017 года

В горсуде Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении бывшего следователя из Московского района Игоря Левченко, бизнесмена Виталия Данилевича и экс-мировой судьи Светланы Самгиной. Все трое, напомним, обвиняются в покушении на получении взятки, превышении должностных полномочий, мошенничестве и в посредничестве во взяточничестве.
Прокурор запросил для Левченко 9 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере более 41 млн рублей, лишением права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет и лишением звания майора юстиции. Для Данилевича — 9 лет в ИК строгого режима и штраф почти 42 млн рублей, для Самгиной — 10 лет в ИК строгого режима и штраф 63 млн рублей. Об этом 22 февраля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Согласно материалам уголовного дела, Левченко зимой 2017 года вел дело о хищении 4 млн рублей ООО «Специальные технологии». От бывшей столичной судьи Самгиной и бизнесмена Данилевича он узнал, что один из руководителей компании хочет «подмазать» следствие. Левченко идея понравилась, в итоге дело забуксовало. Он потребовал передать ему 20 млн рублей для взятки следователю, прокурору и в суд. 14 декабря представитель компании передал Данилевичу и Самгиной полмиллиона евро, из которых обвиняемые планировали забрать себе 200 тысяч, остальное отдать Левченко. Последний позднее получил «куклу» и был задержан. Взятка стала рекордной для 2017 года.