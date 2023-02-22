В Петербурге прокурор запросил 28 лет строгого режима фигурантам дела о рекордной взятке 2017 года

В горсуде Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении бывшего следователя из Московского района Игоря Левченко, бизнесмена Виталия Данилевича и экс-мировой судьи Светланы Самгиной. Все трое, напомним, обвиняются в покушении на получении взятки, превышении должностных полномочий, мошенничестве и в посредничестве во взяточничестве.



Прокурор запросил для Левченко 9 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере более 41 млн рублей, лишением права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет и лишением звания майора юстиции. Для Данилевича — 9 лет в ИК строгого режима и штраф почти 42 млн рублей, для Самгиной — 10 лет в ИК строгого режима и штраф 63 млн рублей. Об этом 22 февраля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

