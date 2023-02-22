После послания президента в Петербурге открыли центр помощи семьям военнослужащих

Как сообщает комитет по социальной политике 22 февраля, в Петербурге уже налажено сопровождение семей военных соцработниками и сотрудниками администраций. Координационный центр поможет выполнять эту задачу на межведомственном уровне. Городское учреждение будет на связи с районными службами.

Первый Координационный центр помощи семьям военнослужащих заработал в Петербурге. Учреждение объединяет уже оказываемые услуги на межведомственном уровне.

В центре будут принимать не только петербургские семьи, но также и жителей города с пропиской в других регионах.

«Здесь на безвозмездной основе будут предоставляться срочные социальные услуги, содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья. Также предусмотрена психологическая помощь, консультирование по юридическим и трудовым вопросам и социальное сопровождение участников специальной военной операции и их семей», — рассказали в комитете по соцполитике.

Прием будут вести психологи, юрисконсульты и специалисты по социальной работе. Для детей предусмотрена игровая зона. Обратиться по различным вопросам, а также получить экстренную психологическую помощь можно по телефону доверия: (812) 713–13–19.



Закрепить за каждой семьёй военных соцработника поручил президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию.

О каких ещё мерах соцподдержки говорил глава государства, читайте в материале «Фонтанки».

