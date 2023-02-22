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    Виновнику смертельного ДТП «под шариками» на Невском снова отказали в смягчении режима

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    Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на отказ Колпинского райсуда смягчить режим Мураду Касымову, осужденному за смертельное ДТП в центре Петербурга. Фемида вновь не пошла ему навстречу.

    В апелляции Касымов просил перевести его в колонию-поселение, аргументируя тем, что так сможет заработать денег на возмещение ущерба потерпевшим. «Выйдя на свободу, я также смог бы быстрее все возместить», — заявил он. Однако городской суд оставил решение районного суда в силе.

    ДТП произошло 24 февраля 2019 года. Касымов, управляя BMW X6, столкнулся с попутными машинами и вылетел на тротуар у дома 55, сбив пятерых пешеходов. Двое из них погибли. Виновник объяснил произошедшее тем, что надышался «шариками» на Думской, и его «выключило». В марте 2020 года его признали виновным и приговорили к 8,5 года колонии общего режима.

    В конце 2021 года Касымов в первый раз попытался изменить условия отбывания наказания, но получил отказ. Затем в ноябре 2022 года он вновь попросил перевода в колонию-поселение. Тогда его в этом стремлении поддержали и представители колонии, но Колпинский районный суд в удовлетворении ходатайства отказал. Потерпевшие отмечали, что выплаты за моральный вред приходили периодически и не покрывали даже расходы на лекарства, а извинений они так и не услышали. В январе 2023 года Невский районный суд Петербурга обязал Касымова выплатить одной из потерпевших 1,4 миллиона рублей компенсации за лечение.

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