Виновнику смертельного ДТП «под шариками» на Невском снова отказали в смягчении режима

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на отказ Колпинского райсуда смягчить режим Мураду Касымову, осужденному за смертельное ДТП в центре Петербурга. Фемида вновь не пошла ему навстречу.



В апелляции Касымов просил перевести его в колонию-поселение, аргументируя тем, что так сможет заработать денег на возмещение ущерба потерпевшим. «Выйдя на свободу, я также смог бы быстрее все возместить», — заявил он. Однако городской суд оставил решение районного суда в силе.

ДТП произошло 24 февраля 2019 года. Касымов, управляя BMW X6, столкнулся с попутными машинами и вылетел на тротуар у дома 55, сбив пятерых пешеходов. Двое из них погибли. Виновник объяснил произошедшее тем, что надышался «шариками» на Думской, и его «выключило». В марте 2020 года его признали виновным и приговорили к 8,5 года колонии общего режима.