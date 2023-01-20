С водителя BMW, устроившего смертельное ДТП с пешеходами на Невском, взыскали почти 1,5 млн рублей компенсации

Пострадавшие под колесами BMW с надышавшимся шариками водителем на Невском проспекте продолжают судиться с виновником. Невский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск одной из потерпевших о возмещении почти 1,5 миллионов рублей, потраченных на лечение после ДТП.

Потерпевшая просила взыскать с виновника ДТП на Невском проспекте в феврале 2019 года 1 409 812,39 рубля в качестве компенсации расходов на лечение, сообщает 20 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Женщина получила тяжелые травмы и была признана потерпевшей по делу. А водителя BMW признали виновным по ч.6 ст.264 УК РФ и ст.264.1 УК РФ.