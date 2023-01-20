С водителя BMW, устроившего смертельное ДТП с пешеходами на Невском, взыскали почти 1,5 млн рублей компенсации

Пострадавшие под колесами BMW с надышавшимся шариками водителем на Невском проспекте продолжают судиться с виновником. Невский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск одной из потерпевших о возмещении почти 1,5 миллионов рублей, потраченных на лечение после ДТП.
Потерпевшая просила взыскать с виновника ДТП на Невском проспекте в феврале 2019 года 1 409 812,39 рубля в качестве компенсации расходов на лечение, сообщает 20 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Женщина получила тяжелые травмы и была признана потерпевшей по делу. А водителя BMW признали виновным по ч.6 ст.264 УК РФ и ст.264.1 УК РФ.
Напомним, в ночь на 24 февраля 2019 года автомобиль BMW X6, столкнувшись с двумя попутными машинами, вылетел на тротуар у дома 55 по Невскому проспекту и сбил пятерых пешеходов. Двое из них погибли: 40-летний американец и 38-летняя москвичка. Водитель объяснил произошедшее тем, что надышался шариков на Думской, и его «выключило». В марте 2020 года Куйбышевский районный суд Петербурга признал его виновным и приговорил к 8,5 годам колонии общего режима. В ноябре 2022 года представители колонии ходатайствовали о переводе его в колонию-поселение, но суд в удовлетворении этой просьбы отказал. Потерпевшие тогда рассказали, что выплаты по возмещению морального вреда периодически приходят, но не покрывают даже лекарств.
Истица в подтверждение расходов на лечение предоставила суду товарные и кассовые чеки на общую сумму 1 909 812,39 рубля. Ответчик на заседание не явился, понесенные расходы не оспаривал и не представил доказательств, что эти траты на лечение не относятся к последствиям ДТП. Суд указал, что стороне ответчика о наличии дела в судебном производстве было известно, поскольку ранее они присутствовали на заседании и тогда указывали, что готовы частично оплатить ущерб, но материальное положение ответчика не позволяет компенсировать расходы на лечение полностью.
В итоге суд встал на сторону истицы и удовлетворил ее требования в полном объеме.