До весны ограничат проезд по проспекту Энергетиков, перекрестку Руставели и Просвещения и другим улицам

Работы на сетях и реконструкция светофора с 25–27 февраля изменят схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Красногвардейском, Калининском, Московском и Колпинском. Об этом 22 февраля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 25 февраля по 3 марта ограничат проезд по участку проспекта Энергетиков от Якорной улицы до реки Охта. Там стартует седьмой этап реконструкции газопровода.