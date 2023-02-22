До весны ограничат проезд по проспекту Энергетиков, перекрестку Руставели и Просвещения и другим улицам

Работы на сетях и реконструкция светофора с 25–27 февраля изменят схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Красногвардейском, Калининском, Московском и Колпинском. Об этом 22 февраля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 25 февраля по 3 марта ограничат проезд по участку проспекта Энергетиков от Якорной улицы до реки Охта. Там стартует седьмой этап реконструкции газопровода.
На месяц, с 25 февраля по 25 марта, ограничат движение на перекрестке улицы Руставели и проспекта Просвещения. Там выполнят реконструкцию светофора.
Для строительства инженерных сетей с 25 февраля по 2 апреля ограничат проезд по нечетной стороне Сызранской улицы от Благодатной улицы до улицы Решетникова.
В Колпино водителей потеснят для прокладки инженерных сетей на участке Тверской улицы от набережной Комсомольского канала до Тосненского переулка. Там введут следующие ограничения:
- с 25 по 26 февраля ограничат проезд по набережной Комсомольского канала у Красной улицы;
- с 27 февраля по 14 марта закроют движение по Тверской улице от набережной Комсомольского канала до Тосненского переулка и по Тосненскому переулку в направлении от Красной улицы к Тверской улице.
Объехать перекрытия можно будет по набережной Комсомольского канала, Октябрьской улице, улице Ремизова, Красной и Тверской улицам и улице Тазаева.