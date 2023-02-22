    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -13

    0 м/с, штиль

    766мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57

    До весны ограничат проезд по проспекту Энергетиков, перекрестку Руставели и Просвещения и другим улицам

    1424
    обсудить

    Работы на сетях и реконструкция светофора с 25–27 февраля изменят схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Красногвардейском, Калининском, Московском и Колпинском. Об этом 22 февраля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    С 25 февраля по 3 марта ограничат проезд по участку проспекта Энергетиков от Якорной улицы до реки Охта. Там стартует седьмой этап реконструкции газопровода.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    На месяц, с 25 февраля по 25 марта, ограничат движение на перекрестке улицы Руставели и проспекта Просвещения. Там выполнят реконструкцию светофора.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Для строительства инженерных сетей с 25 февраля по 2 апреля ограничат проезд по нечетной стороне Сызранской улицы от Благодатной улицы до улицы Решетникова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В Колпино водителей потеснят для прокладки инженерных сетей на участке Тверской улицы от набережной Комсомольского канала до Тосненского переулка. Там введут следующие ограничения:

    • с 25 по 26 февраля ограничат проезд по набережной Комсомольского канала у Красной улицы;
    • с 27 февраля по 14 марта закроют движение по Тверской улице от набережной Комсомольского канала до Тосненского переулка и по Тосненскому переулку в направлении от Красной улицы к Тверской улице.

    Объехать перекрытия можно будет по набережной Комсомольского канала, Октябрьской улице, улице Ремизова, Красной и Тверской улицам и улице Тазаева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытие движенияОграничения движения транспорта
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close