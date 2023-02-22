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    Над КАД вырос световой «лес»

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    1 комментарий
    Фото: Катя Стрельникова / @astrophotoboloto
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    Красивый оптический эффект наблюдали ночью 22 февраля в Петербурге и окрестностях. Пейзажные фотографы смогли его запечатлеть.

    Это световые столбы — вертикальные полосы света, тянущиеся вверх от ярких источников. Особенно внушительный «лес» порождает КАД.

    Такое атмосферное явление возникает, когда свет от небесных тел или от наземных источников, например фонарей, отражается на ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. Чаще всего возникает в морозные ночи.

    Прошлой ночью в Ленобласти, напомним, видели необычно яркое северное сияние.

    Фото: Катя Стрельникова / @astrophotoboloto

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