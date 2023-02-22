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    Неизвестные закрасили «наше все» на гаражах в Петербурге. Чиновники в недоумении

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    Красивое граффити с Пушкиным на гаражах в районе Школьной улице стало серой стеной.

    Об этом местные жители стали писать в пабликах «ВКонтакте» с 20 февраля.

    «На Чёрной речке коммунальщики решили, что серая стена лучше граффити с Пушкиным, и закрасили его», — сообщали они.

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    Раньше там, по словам старожилов, был маленький скверик с клумбой посредине, огороженной кирпичиками, и со скамеечками.

    Потом там появились гаражи. И портрет Пушкина как их «благоустройство».

    «Фонтанка» обратилась за комментариями в администрацию района и 22 февраля получила ответ:

    «Сотрудниками администрации и подведомственными учреждениями района закрашивание портрета А.С.Пушкина на гаражах не производилось. К сожалению, у нас нет информации о лицах, осуществивших данные работы», — сообщили в пресс-службе.

    Фото: Мой Приморский — новости района

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    Закрасили граффитиГраффити
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