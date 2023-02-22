Неизвестные закрасили «наше все» на гаражах в Петербурге. Чиновники в недоумении

«На Чёрной речке коммунальщики решили, что серая стена лучше граффити с Пушкиным, и закрасили его», — сообщали они.

Об этом местные жители стали писать в пабликах «ВКонтакте» с 20 февраля.

Красивое граффити с Пушкиным на гаражах в районе Школьной улице стало серой стеной.

Раньше там, по словам старожилов, был маленький скверик с клумбой посредине, огороженной кирпичиками, и со скамеечками.



Потом там появились гаражи. И портрет Пушкина как их «благоустройство».



«Фонтанка» обратилась за комментариями в администрацию района и 22 февраля получила ответ:

