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    ЗакС запустил процедуру формирования нового состава Общественной палаты Петербурга

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    Законодательное собрание Петербурга запустило процесс формирования нового состава региональной Общественной палаты. Проект постановления на заседании 22 февраля депутаты поддержали сразу в обоих чтениях.

    Как пояснил глава парламентского комитета по законодательству Всеволод Беликов, процедура формирования нового состава Общественной палаты должна быть объявлена не позднее чем за три месяца до окончания полномочий предыдущего состава.

    Срок приема предложений от НКО составляет 21 день. Документы для внесения кандидатур на рассмотрение должны быть направлены в Заксобрание до 14 марта 2023 года.

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