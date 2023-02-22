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    Переломанного иностранца подобрала скорая в Петербурге. Друг вез его со стройки

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    Полиция Калининского района Петербурга устанавливает обстоятельства получения многочисленных травм иностранцем, работающим на стройке. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 февраля.

    22-летнего гражданина Узбекистана скорая подобрала у дома 61 по Полюстровскому проспекту накануне вечером. Туда парня доставил его друг на автомобиле «КИА Рио». Пока медики везли пострадавшего в городскую больницу № 3, мужчина рассказал, что друг попросил отвезти его в больницу от стройки на проспекте Маршала Блюхера. Но по пути ему стало так плохо, что водитель испугался и вызвал скорую.

    В стационаре у пациента выявили многочисленные переломы и поместили в шоковую реанимацию.

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