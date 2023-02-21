«Ударил головой об стену». Бывший министр обороны ЛНР снова оказался в зоне внимания петербургской полиции

Уже бывшая девушка Олега Бугрова, который во времена начала конфликта в Донбассе был министром обороны ЛНР, написала на него заявление в полицию. Экс-возлюбленный пришел забирать вещи, но закончил визит, по словам пострадавшей, попыткой удушения.
По данным «Фонтанки», Бугров пришел домой к уже бывшей девушке в квартиру на улице Владимира Шефнера накануне вечером. К окончанию дня 21 февраля он не числится в статусе подозреваемого. Но известно, что экс-возлюбленная обратилась в полицию с заявлением, после чего ее проводили в районный травмпункт, где врач зафиксировал кроме ссадин и синяков сотрясение мозга и кровоизлияние на шее.
Бугров, насколько известно «Фонтанке», некоторое время был в отношениях с пострадавшей. Поводом для визита к ней домой было намерение забрать свои вещи. Девушка утверждает, что он был трезв, при этом ранее подобной агрессии не проявлял.
Решение по заявлению пострадавшей пока не принято.
Бугров весной 2015 года был привлечен в качестве обвиняемого по делу о поставках контрафактных и бывших в употреблении труб, при этом заказчиком на объекте была крупная нефтеналивная компания в Усть-Луге. Дело было передано в центральный аппарат регионального МВД. Судя по судебным базам, приговор Бугров не услышал и был отпущен на свободу без всяких санкций.
Бугров родился в Свердловске Луганской области. Бывший боец «Беркута», к Майдану и началу военных действий на востоке Украины влился в ряды ЛНР, получил в командование батальон «Заря«, занял пост начштаба армии, а к августу
Службой безопасности Украины он рассматривается как участник террористической организации и находится или находился в розыске. Евросоюз включил его в санкционный список с запретом въезда.