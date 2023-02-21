«Ударил головой об стену». Бывший министр обороны ЛНР снова оказался в зоне внимания петербургской полиции

Уже бывшая девушка Олега Бугрова, который во времена начала конфликта в Донбассе был министром обороны ЛНР, написала на него заявление в полицию. Экс-возлюбленный пришел забирать вещи, но закончил визит, по словам пострадавшей, попыткой удушения.

По данным «Фонтанки», Бугров пришел домой к уже бывшей девушке в квартиру на улице Владимира Шефнера накануне вечером. К окончанию дня 21 февраля он не числится в статусе подозреваемого. Но известно, что экс-возлюбленная обратилась в полицию с заявлением, после чего ее проводили в районный травмпункт, где врач зафиксировал кроме ссадин и синяков сотрясение мозга и кровоизлияние на шее.