Песков: Основная цель России — убедиться в том, что ядерный паритет продолжает соблюдаться

Россия не выходит из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), речь идет только о приостановке. Об этом 21 февраля сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.



По его словам, договор приостановлен, а инспекции ядерных объектов неосуществимы в условиях сегодняшней конфронтации. «К тому же НАТО претендовало на то, чтобы быть частью соглашения», — сказал Дмитрий Песков в интервью RT.



Он также добавил, что Россия должна учитывать ядерный потенциал Германии и Франции, чтобы убедиться в сохранении ядерного паритета.

