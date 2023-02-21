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    Путин выступил с посланием

    Песков: Основная цель России — убедиться в том, что ядерный паритет продолжает соблюдаться

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    5 комментариев

    Россия не выходит из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), речь идет только о приостановке. Об этом 21 февраля сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

    По его словам, договор приостановлен, а инспекции ядерных объектов неосуществимы в условиях сегодняшней конфронтации. «К тому же НАТО претендовало на то, чтобы быть частью соглашения», — сказал Дмитрий Песков в интервью RT.

    Он также добавил, что Россия должна учитывать ядерный потенциал Германии и Франции, чтобы убедиться в сохранении ядерного паритета.

    Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что в Кремле в курсе того, что у части ядерного арсенала в Соединенных Штатах истекает срок эксплуатации, что требует его утилизации, а значит, может привести к натуральным испытаниям ядерного оружия. «Если США проведут испытания, то и мы проведем», — сказал Путин.

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    ДСНВЯдерный арсеналРоссия и США
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    Комментарии 5

    Гость21 Фев 2023 в 19:52
    Разбудите пескова.
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