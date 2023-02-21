Песков: Основная цель России — убедиться в том, что ядерный паритет продолжает соблюдаться

Россия не выходит из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), речь идет только о приостановке. Об этом 21 февраля сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
По его словам, договор приостановлен, а инспекции ядерных объектов неосуществимы в условиях сегодняшней конфронтации. «К тому же НАТО претендовало на то, чтобы быть частью соглашения», — сказал Дмитрий Песков в интервью RT.
Он также добавил, что Россия должна учитывать ядерный потенциал Германии и Франции, чтобы убедиться в сохранении ядерного паритета.
Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что в Кремле в курсе того, что у части ядерного арсенала в Соединенных Штатах истекает срок эксплуатации, что требует его утилизации, а значит, может привести к натуральным испытаниям ядерного оружия. «Если США проведут испытания, то и мы проведем», — сказал Путин.