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    В Новгородской области усыпили питбулей, которые насмерть загрызли ребенка

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    Три американских питбультерьера насмерть загрызли ребенка в Новгородской области. Мальчик пришел в гости к другу, и на него накинулись собаки.

    Инцидент произошел накануне в поселке Парфино, сообщает 21 февраля Следственный комитет региона. По данным следствия, 9-летний мальчик был дома у друга, где жили три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на маленького гостя и загрызли его насмерть. Юный приятель пытался остановить животных, но не смог и бросился за помощью к соседке, которая смогла оттащить псов и вызвать скорую помощь. Однако травмы оказались смертельными.

    В СК Новгородской области РИА Новости добавили, что собак усыпили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место происшествия выехал руководитель регионального СК Николай Супрун.

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