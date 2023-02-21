В Новгородской области усыпили питбулей, которые насмерть загрызли ребенка

Три американских питбультерьера насмерть загрызли ребенка в Новгородской области. Мальчик пришел в гости к другу, и на него накинулись собаки.



Инцидент произошел накануне в поселке Парфино, сообщает 21 февраля Следственный комитет региона. По данным следствия, 9-летний мальчик был дома у друга, где жили три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на маленького гостя и загрызли его насмерть. Юный приятель пытался остановить животных, но не смог и бросился за помощью к соседке, которая смогла оттащить псов и вызвать скорую помощь. Однако травмы оказались смертельными.

