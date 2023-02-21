    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-в

    756мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd74.04eur79.13
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Опасные, но такие милые. Полюбуйтесь на крылатых хищников, которые обитают в парках Петербурга

    2250
    1 комментарий

    Прогулка по одному из множества парков Петербурга может обернуться встречей с воробьиным сычом. Птица эта хоть и маленькая, но отлично охотится и может заготовить себе еды на несколько дней домоседства. Об этом 21 февраля рассказали в пресс-службе Лахта Центра.

    ПоделитьсяПоделиться

    Заметить сов размером чуть больше синички вернее всего можно в Шуваловском и Южно-Приморском парках, а ещё на Елагином острове в ЦПКиО. Для крылатых там много пропитания и укрытий в виде дупел, старых гнёзд или скворечников.

    Сычи охотятся в светлое время суток, с рассвета до захода солнца, на участках от полутора до четырёх квадратных километров. Пойманных птичек и грызунов они аккуратно складывают в свои жилища, чтобы иметь возможность постепенно поедать добычу и не выходить оттуда какое-то время.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Лахта ЦентрСычПтицы в ПетербургеПтицы в городе
    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close