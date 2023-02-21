Опасные, но такие милые. Полюбуйтесь на крылатых хищников, которые обитают в парках Петербурга

Прогулка по одному из множества парков Петербурга может обернуться встречей с воробьиным сычом. Птица эта хоть и маленькая, но отлично охотится и может заготовить себе еды на несколько дней домоседства. Об этом 21 февраля рассказали в пресс-службе Лахта Центра.
Заметить сов размером чуть больше синички вернее всего можно в Шуваловском и Южно-Приморском парках, а ещё на Елагином острове в ЦПКиО. Для крылатых там много пропитания и укрытий в виде дупел, старых гнёзд или скворечников.
Сычи охотятся в светлое время суток, с рассвета до захода солнца, на участках от полутора до четырёх квадратных километров. Пойманных птичек и грызунов они аккуратно складывают в свои жилища, чтобы иметь возможность постепенно поедать добычу и не выходить оттуда какое-то время.