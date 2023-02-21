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    В Петербурге рассказали, на каких станциях метро будут ограничивать вход в марте

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    В ближайшее время в Петербурге не собираются надолго закрывать станции метро. Однако будет ограничен вход в несколько вестибюлей.

    Как сообщили «Фонтанке» в комтрансе 21 февраля, с 1 марта «Сенная площадь» не будет работать на вход по утрам с 08:15 до 12:10, а с 16:00 до 19:00 вход будет ограничен. Пассажиры смогут пользоваться пересадочными «Садовой» и «Спасской». С 3 марта на «Ломоносовской» будет ограничен вход с 7:45 до 09:30, а с 21 марта по вечерам — на «Черной речке».

    Ранее стало известно, что в праздничные дни (23–26 февраля и 8 марта) вестибюль метро «Технологический институт — 1» будет закрыт для входа и выхода.

    В данный момент в Петербурге закрыта на длительную реконструкцию станция метро «Чернышевская», с 4 марта на почти годовой ремонт уйдет «Ладожская». Кроме того, без полного закрытия планировался ремонт «Пионерской», однако состояние плиты на сходе с эскалаторов внизу заставило транспортный блок задуматься о том, чтобы на 2–3 месяца всё же закрыть станцию и досрочно закончить работы.

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    ПетербургРемонт метрополитенаМетро ПетербургаОграничение работы метро
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    Комментарии 1

    Zdobsi21 Фев 2023 в 15:26
    Не, ну это не дело. Надо закрыть все метро, все покрасить, отремонтировать. А потом уже граждан запускать.
    Вот на Васильевском, как закрывали Большой проспект и другие улицы на много лет, как эти многолетние ремонты мостов и дорог идут, так и продолжается. Отремонтировали мост Строителей-ой нет, надо на Петроградке сужение. Опять что-то забыли? Так нельзя в этом перманентом ремонте жить. Посмотрите, как это в Москве делается. Никто МКАД или 3 транспортное кольцо не закрывает на ремонт. Сам видел-за ночь сделали 2.6 км кольца-асфальт положили. Что мешает ударно кусками делать? Этот вяленький ремонт везде и колоссальные деньги описываемые очень плохо выглядят. Тот же Литейный мост как ремонтировали или Благовещенский-слов просто нет. Пора завязывать с такой работой. И метро тоже строить ударными темпами и модульно, чтобы не переделывать и не закрывать ничего. И если уж вспомнить, то эскалаторный завод потеряли и другие связанные машиностроительные производства.
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