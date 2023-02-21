В Петербурге рассказали, на каких станциях метро будут ограничивать вход в марте

В ближайшее время в Петербурге не собираются надолго закрывать станции метро. Однако будет ограничен вход в несколько вестибюлей.



Как сообщили «Фонтанке» в комтрансе 21 февраля, с 1 марта «Сенная площадь» не будет работать на вход по утрам с 08:15 до 12:10, а с 16:00 до 19:00 вход будет ограничен. Пассажиры смогут пользоваться пересадочными «Садовой» и «Спасской». С 3 марта на «Ломоносовской» будет ограничен вход с 7:45 до 09:30, а с 21 марта по вечерам — на «Черной речке».

Ранее стало известно, что в праздничные дни (23–26 февраля и 8 марта) вестибюль метро «Технологический институт — 1» будет закрыт для входа и выхода.