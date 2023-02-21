МВД Финляндии проверит заявления на гражданство страны для семьи Геннадия Тимченко

МВД Финляндии проверит порядок обработки заявлений на получение гражданства для семьи бизнесмена Геннадия Тимченко. Об этом 21 февраля сообщают СМИ страны.
Заявления членов семьи Тимченко, как уточнили в министерстве, изучат вместе с миграционной службой.
Ранее финские СМИ сообщали, что дочь бизнесмена Ксения Франк получила гражданство Финляндии в 2000 году в обход существующей процедуры. Запрос на гражданство был рассмотрен в ускоренном порядке, хотя оснований для этого не было. Весь процесс занял всего несколько месяцев, тогда как на тот момент соискателям приходилось ждать решений по два-три года.
До этого стало известно, что сам Тимченко получил гражданство Финляндии в 1999 году в обход правил. Заявка тогда не была одобрена контрразведывательной полицией безопасности. Миграционная служба, писала пресса страны, не стала запрашивать заключение у полиции. При этом заявку Тимченко рассмотрели быстро. В это время он вёл совместный бизнес с другом главы миграционной службы — Матти Саарелайненом.
В 1999 году Тимченко отказался от гражданства России. Позже, вероятно, он его восстановил. Уже в 2012 году в интервью Forbes предприниматель заявил, что у него есть и российское, и финское гражданства.