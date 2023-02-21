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    МВД Финляндии проверит заявления на гражданство страны для семьи Геннадия Тимченко

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    МВД Финляндии проверит порядок обработки заявлений на получение гражданства для семьи бизнесмена Геннадия Тимченко. Об этом 21 февраля сообщают СМИ страны.

    Заявления членов семьи Тимченко, как уточнили в министерстве, изучат вместе с миграционной службой.

    Ранее финские СМИ сообщали, что дочь бизнесмена Ксения Франк получила гражданство Финляндии в 2000 году в обход существующей процедуры. Запрос на гражданство был рассмотрен в ускоренном порядке, хотя оснований для этого не было. Весь процесс занял всего несколько месяцев, тогда как на тот момент соискателям приходилось ждать решений по два-три года.

    До этого стало известно, что сам Тимченко получил гражданство Финляндии в 1999 году в обход правил. Заявка тогда не была одобрена контрразведывательной полицией безопасности. Миграционная служба, писала пресса страны, не стала запрашивать заключение у полиции. При этом заявку Тимченко рассмотрели быстро. В это время он вёл совместный бизнес с другом главы миграционной службы — Матти Саарелайненом.

    В 1999 году Тимченко отказался от гражданства России. Позже, вероятно, он его восстановил. Уже в 2012 году в интервью Forbes предприниматель заявил, что у него есть и российское, и финское гражданства.

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    ФинляндияГражданствоГеннадий Тимченко
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