Iltalehti: Геннадий Тимченко якобы незаконно получил гражданство Финляндии

Как утверждает финская пресса, дело было спланировано так, чтобы Supo, интересовавшаяся Тимченко, не успела вмешаться. «Процесс проходил таким образом, что те, кто мог повлиять на него, находились в летнем отпуске», — заявил источник медиа.

Генеральный директор иммиграционной службы Финляндии Матти Саарелайнен в 1999 году якобы организовал получение гражданства страны для предпринимателя Геннадия Тимченко в обход финской полиции государственной безопасности (Supo). Об этом сообщает местная газета Iltalehti .

Отмечается, что близкий деловой партнер Геннадия Тимченко предприниматель Кай Паананен якобы попросил Саарелайнена о скором рассмотрении дела о гражданстве Тимченко. Об этом, по информации издания, заявила Тейя Меуронен, экс-сожительница Паананена, которая в момент беседы, возможно, сидела с обоими за одним столом.

По данным издания, иммиграционная служба Финляндии скрыла письмо, направленное для поддержки заявления Тимченко на получение гражданства. Предположительно оно было составлено Паананеном при содействии его доверенного адвоката.

Чиновник, принявший решение о гражданстве, сообщил финским журналистам, что он получил документы уже готовыми и не знает, почему мнение Supo не запрашивалось.

Отмечается, что полиция безопасности страны интересовалась деятельностью Тимченко еще до решения о предоставлении гражданства.

В 1999 году Тимченко отказался от гражданства России. Позже, вероятно, он его восстановил. Уже в 2012 году в интервью Forbes предприниматель заявил, что у него есть и российское, и финское гражданство.