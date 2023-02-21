Работы перекроют часть Старо-Петергофского и ограничат Благодатную до весны

Ограждения и ремонт путей с 23 февраля изменят схему движения транспорта в Московском и Кировском районах Петербурга. Об этом 21 февраля предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.
На Благодатной улице водителей потеснят, разместив временное ограждение для работ на сетях. До 8 марта будет ограничено движение на участке от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта.
До 23 апреля закроют проезд по Старо-Петергофскому проспекту в направлении от Нарвского проспекта к площади Стачек. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Объезд предусмотрен по набережной Обводного канала, улицам Розенштейна и Ивана Черных, Лифляндской улице, улицам Калинина и Трефолева и Нарвскому проспекту.