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    Путин выступил с посланием

    Работы перекроют часть Старо-Петергофского и ограничат Благодатную до весны

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    Ограждения и ремонт путей с 23 февраля изменят схему движения транспорта в Московском и Кировском районах Петербурга. Об этом 21 февраля предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

    На Благодатной улице водителей потеснят, разместив временное ограждение для работ на сетях. До 8 марта будет ограничено движение на участке от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 23 апреля закроют проезд по Старо-Петергофскому проспекту в направлении от Нарвского проспекта к площади Стачек. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Объезд предусмотрен по набережной Обводного канала, улицам Розенштейна и Ивана Черных, Лифляндской улице, улицам Калинина и Трефолева и Нарвскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытие движенияОграничения движения транспорта
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