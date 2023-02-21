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    Парень в Петербурге совершил попытку самоубийства, позвонив перед этим в полицию

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    Странный звонок получили в службе 112 из Центрального района: мужчина сообщил, что он совершил самоубийство.

    Звонивший накануне около шести вечера сообщил, что суицид произошел под мостом на Днепропетровской улице, стало известно «Фонтанке» 21 февраля. Когда наряд прибыл на место, то нашел в указанном месте 27-летнего мужчину: в тяжелом состоянии, но живого. А рядом травматический пистолет, который принадлежит другому человеку.

    Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

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