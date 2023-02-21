Участники спецоперации получат регулярный отпуск: новости СВО за 21 февраля

Участники СВО смогут уходить в отпуск раз в полгода Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 февраля.



Путин предложил создать госфонд помощи семьям погибших в СВО Президент России Владимир Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Об этом он заявил, оглашая послание Федеральному собранию.

— Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы социально-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии, — отметил Путин.



Параллельно, по словам президента, важнейшей задачей фонда будет организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается. Также Путин отметил, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник. Эти специалисты должны будут в ходе личного общения решать возникающие вопросы. — Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации, — обратил внимание Владимир Путин.

Участники СВО получат регулярный отпуск Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что служба в зоне СВО связана с каждодневным риском для здоровья и жизни.

— Для всех участников СВО нужно установить регулярный отпуск в 14 дней раз в полгода без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца было время на родных и близких, — заявил Путин.

Президент отметил, что отпуск будет действовать для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев.



Для работников ОПК запустят программу льготной аренды жилья

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил еще одно поручение — по поддержке оборонно-промышленного комплекса. Президент говорил о том, что на заводах и в конструкторских бюро трудятся не только опытные сотрудники, но и молодые люди, которые делают «всё для победы». Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для сотрудников ОПК — ставка будет ниже рыночной, основную часть платы возьмет на себя государство.

Мэр Москвы расширил меры соцподдержки на семьи контрактников и добровольцев



Мэр Москвы Сергей Собянин расширил меры соцподдержки на семьи контрактников и добровольцев. Собянин напомнил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию «объявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО, независимо от их статуса: мобилизованный, контрактник или доброволец».

— Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев. Меры поддержки коснулись детей, пожилых родственников, детей-инвалидов, супруг, детей трудоспособного возраста, — сообщил Собянин.



Раньше дополнительные меры соцподдержки, действующие в Москве, касались только семей мобилизованных.



Россия приостановила участие в ДСНВ Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. При этом глава государства особенно отметил, что Россия из ДСНВ не выходит.

— Но прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный ударный арсенал альянса, — отметил Путин. На заявление Путина уже отреагировали за рубежом. Глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал решение России «глубоко прискорбным и безответственным». Он добавил, что США «готовы в любое время обсуждать с Россией ограничения стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России означает крах системы ядерного сдерживания.

— С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена, — сказал Столтенберг, отметив, что он «настоятельно рекомендует России пересмотреть это решение»

Действующий договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — 10 лет. В 2021 году, с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

В Белгороде вынесли приговор по первому уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала СВО Белгородский суд вынес приговор по первому уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала специальной военной операции. Двух обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в Белгородской области приговорили к 3,5 года колонии строгого режима каждого. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.



— Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих. Приговором Белгородского областного суда обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе, добавив, что приговор вступил в законную силу.

По данным УФСБ, задержанные в марте 2022 года планировали повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области перед следованием поезда. — Планируемые противоправные действия задержанные намеревались фиксировать с помощью фото- и видеосъемки для массового распространения в интернете. Кроме того, указанные лица направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции, — уточнили в пресс-службе, добавив, что диверсия планировалась в интересах националистических подразделений Вооруженных сил Украины.

ЕС продлил санкции в отношении России еще на год Совет Европейского союза утвердил продление санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

— На основании пересмотра решения <…> и с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года, — говорится в заявлении.

С конца февраля 2022 года в Евросоюзе утвердили девять пакетов санкций в отношении РФ. Они подразумевают финансовые и торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. На данный момент санкции действуют в отношении 1386 граждан и 171 организации. МИД ФРГ призвал граждан Германии по возможности покинуть Россию МИД Германии рекомендовал своим гражданам отложить ненужные поездки в Россию, а немцев, которые уже находятся на территории страны, попросил подумать над тем, чтобы ее покинуть (если присутствие не является необходимым). Кроме того, министерство призвало немецких граждан в России быть особенно осторожными в период с 20 по 26 февраля и избегать мест скопления людей.



— Имеющие российско-германское двойное гражданство должны учитывать, что российские власти относятся к ним только как к гражданам России. Это относится и к возможному призыву в российские вооруженные силы, — сообщил МИД, добавив, что посольство не сможет предоставить им консульскую защиту.



Ранее с подобными предупреждениями выступили посольства США, Франции и Канады.



Президент США Джо Байден выступил с обращением в Польше Президент США Джо Байден выступил с обращением в Польше — это произошло после встречи с польским лидером Анджеем Дудой, до этого глава США посетил Киев. По словам советника по нацбезопасности США Джейка Салливана, выступление Байдена не задумывалось как прямой ответ на послание Федеральному собранию от президента России Владимира Путина.

В своём выступлении Байден заявил, что Европа и Соединенные Штаты не пытаются уничтожить Россию — они не враги для российского народа и хотят жить мирно. Президент США также говорил о единстве Запада и НАТО. По его словам, поддержка Украины «непоколебима» — он подтвердил эти намерения накануне во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден добавил, что НАТО «более едино, чем когда-либо», и упомянул вступление в альянс Швеции и Финляндии.

