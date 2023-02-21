Сладко не будет. Теперь в Петербурге растут цены на сахар

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС Поделиться Поделиться





На сахарном рынке неспокойно — цены на него у трейдеров пошли в рост — 25–30 % всего за месяц. И это, говорят продавцы, только начало — вслед за оптовиками будут вынуждены задирать ценники и торговые сети. На национальной товарной бирже Moex в пятницу вечером 17 февраля торги на сахар закончились на ценнике в 68 рублей за килограмм, хотя всего неделю назад сделки заключались по цене 52,6 рубля за кило.

Когда этот рост будет отражен в ценниках розничных магазинов, сказать трудно. Наученные горьким опытом, торговцы стараются до последнего держать цены на социально значимые товары, среди которых сахар в первых рядах.



Торговые сети рассчитывают, что момент, когда придется поднимать ценник на сахар, наступит еще не скоро. Привлекать к себе внимание государства и проигрывать конкурентам мало кто хочет.

— Сахар это маркерная продукция, на которую ориентируются торговые сети, кто хочет показать, что держится в диапазоне дешевых. Первыми на рынке Петербурга была одна из небольших местных сетей дискаунтеров, они установили ценник на сахар ниже на 10–20 % от опта. За ними подтянулись другие, теперь все ходят, друг у друга мониторят, чтобы держать цены на сахар в одном диапазоне. И так же, как бананами, торгуем себе в убыток. Сложно сказать, сколько еще будет так держаться, но будем отыгрывать на 5–10 рублей. Надеемся, что это случится не скоро, — говорят крупные ретейлеры.



Минувший сезон был не самым простым для отрасли, отраслевые эксперты рассказывают, что последнюю свеклу с полей приходилось собирать уже из-под снега. Предварительный прогноз в 6,45 млн тонн пришлось скорректировать до 6,1 миллиона. Однако, если уж честно, запасов сахара в России столько, что прямо сейчас трейдеры отпускают товарные запасы, произведенные еще в 2020-м году.

— 2020, 21, 22 год продаем — по 48 рублей за килограмм. 56 рублей — 2023 года, — рассказали «Фонтанке» оптовики.

Из свеклы свежего урожая на сегодняшний день уже произведено почти 5,9 миллиона тонн сахара, это на 450 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату годом ранее. По итогам же сезона, по словам экспертов, производство сахара составит 6,35 миллионов тонн (с учетом переработки сиропа и мелассы) против 5,7 млн т в 2021-22-м.



Вряд ли в стране есть отрасль, меньше зависящая от импорта, чем сахарная. При объеме собственного производства в 6–6,5 млн тонн в год, из-за рубежа завозится лишь 160 тысяч тонн, да и из них 110 — это Белоруссия. То есть своего у нас под 99 % процентов. Да, к нам едет в заметных объемах продукция из теплых стран. Но значительная часть перегружаемого в наших портах тростникового сахара-сырца идет транзитом в среднеазиатские страны.

Если учесть, что от былого экспорта осталась лишь малая часть — 30,7 тыс. тонн за январь, 31,7 тыс. тонн за декабрь 2022, произведенный в России сахар остается по большей части на внутреннем рынке, то запасов до нового урожая хватит, даже если розница начнет раздавать его за бесценок. Сейчас цены на сахар у ретейлеров в Петербурге стартуют от 45 рублей за кило.



Резон, содержащийся в словах трейдеров, читается легко в динамике изменения средней цены на сахар в России за последние три года. Малейший всплеск красной линии, изображающей биржу, отзывается кругами по воде на линии синей, на графике она символизирует розницу.



Если в случае с помидорами и огурцами шальной ценник можно было свалить на сезонность, то и с сахаром чаще всего пик цены формируется перед началом цикла сбора урожая.



И трехлетний график цен на сахар, скорее, исключение, чем правило: ценовые пики дважды в один и тот же сезон не попадают. В 2020-м это был декабрь, в 2022-м — апрель, а в 2021-м и вообще обошлось без резких всплесков. Но и то только потому, что за весь 2020 год сахар подорожал на 64,54 %, и власти решили зафиксировать цены на него: производители и ретейл договорились, что будут держать их на уровне 36 рублей за кило и 46 рублей соответственно.



В 2022-м году подобный трюк с «заморозкой» цен на сахар не сработал: сдерживание цен привело к ажиотажному спросу на сахар, песок с прилавков пропал совсем, многие продавцы от ограничения наценки в конечном счете отказались, а ценник пустился вскачь.

И если в 2020-м виноваты в том, что цены на сахар взбеленились, оказались снижение посевов и неурожаи на фоне непогоды, то в 2022-м крайней Федеральная антимонопольная служба указала на компанию «Продимекс». Одного из крупнейших производителей сахара в России обвинили в картельном сговоре и «незаконной координации экономической деятельности» крупных ретейлеров. Чем немало удивили трейдеров:

— «Продимекс» входит в тройку лидеров по производству, но он один не сможет поднять цены, — признавались «Фонтанке» представители одного из крупнейших торговцев в Ростове-на Дону и больше склонялись связать прошлогодний скачок цен на сахар с началом спецоперации.



Согласно последним данным, «Продимэкс» по итогам минувшего сезона произвел 1,2 млн тонн сахара, что примерно соответствует 20 % общего объема производства в стране. На довольно многолюдном рынке с десятками заводов по всей стране это немало, но на монополию тянет с трудом.

Трейдеры, кто с «Продимексом» даже не сталкивался, а работали с другими крупными игроками, отмечали, что ценник на сахар тогда поднялся у всех.

— После того, как заводы после техобслуживания стали сыпать сахар нового урожая, стоил он порядка 64 рублей, в течение трех месяцев он упал до 46 на заводах, — делились ростовчане с «Фонтанкой», и подчеркивали, что «рынок попилен, все всё друг про друга знают, а мы выступаем буфером для таких ребят, как оптовики».



«Продимекс», не согласившись с контролирующим органом, решение ФАС оспаривают в суде, а цены на сахар диктует биржа.



— У нас цена формируется после торгов каждый день. Каждый день новая цена, — поделились с «Фонтанкой» трейдеры.

На прошлой неделе оптовые цены на сахар активно росли, к среде дойдя до локального пика. Но есть и хорошие новости: к 16 февраля галоп остановился, и впервые за 7 дней остались нераспроданные объемы, а ценник зафиксировался на отметке 54,9 кг за кило. Следом эксперты отрасли ждут время коррекции.

Обсуждать с «Фонтанкой» причины удорожания сахара в новом сезоне председатель правления союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин не стал:

— Забудьте эту тему. Не интересно. Ни вам, ни народу, — отмахнулся отраслевой лоббист, оставив завесу тайны подорожания сахара закрытой.

Хотя в действительности причин к росту цен на сахар есть уже несколько.

— Сезон переработки заканчивается. На прошлой неделе на свекле работали 2 завода из 65. Все остальные переработку закончили. Стоящие заводы грузят сахар медленнее, чем работающие с конвейера. Ну и масса других причин, индексация «Платона» с 1 февраля, например, — перечисляет возможные причины роста цен ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.



Стимулируют цены в рост еще несколько драйверов: снижение ожидаемого производства, рост потребления более чем на 6,2 млн т в год, высокие мировые цены и неопределенность курса рубля, говорится в сообщении отраслевого союза.

Сделали свое дело и санкции, усложнив доставку средства производства в отрасль, и лишив Россию возможности сбывать гранулированный свекловичный жом на основной рынок — в Евросоюз.

Заставить производителей снизить цены на сахар сможет только суровый взгляд Минсельхоза. Но переработчикам будет что возразить — дешевый сахар, как и в прошлом году, будет закупаться впрок и исчезать быстрее, чем вспышка фотона, позже появляясь у перекупщиков втридорога. Самих же производителей подобный жест лишит части прибыли.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

