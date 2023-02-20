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    Подготовка к выступлению Путина продолжается. По Москве в сторону Кремля промчался кортеж

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    17 комментариев

    До послания Владимира Путина к Федеральному Собранию остается все меньше времени. Несмотря на поздний вечер, подготовка в Москве продолжается. Федеральные СМИ вечером 20 февраля публикуют, как в сторону Кремля мчится кортеж в сопровождении полиции.

    RIA Kremlinpool

    Журналисты кремлевского пула уже изучили обстановку, в которой им предстоит работать. Подготовка к мероприятию идет уже неделю. «Слишком бежевую» трибуну для гаранта сменили на серебристую, чтобы она подходила под цвета сцены. За 16 часов до оглашения послания прошла генеральная репетиция. Загадкой остались лишь слова президента, которые ему предстоит произнести.

    Обычно Владимир Путин читает текст с бумаги, но в этот раз в сцену перед трибуной вмонтировали экраны, которые, вероятно, будут выполнять роль телесуфлера. Гостиный двор в Москве, откуда лидер страны обратится к Федеральному Собранию, тщательно проверяют на предмет безопасности, в том числе с привлечением кинологов. У Красной площади выставили ограждения.

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    МоскваПутинПослание Федеральному собранию
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    Комментарии 16

    Гость20 Фев 2023 в 23:17
    А поезд где?
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