СВО, «пятая колонна» и демография. Сергей Миронов рассказал, чего ждет от послания Путина Федеральному собранию

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов 20 февраля рассказал «Фонтанке» о своих ожиданиях от завтрашнего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По мнению, Миронова, первой темой выступления главы государства должна стать специальная военная операция, а в более широком смысле поддержка ее участников и обороноспособности государства.

«С самого начала СВО мы говорим, что новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики. Необходимо, чтобы часть российской экономики, обеспечивающая потребности обороны, работала вне рыночных механизмов. Потому что в рамках либеральной модели российский ВПК не может полностью раскрыть свой потенциал. Нам нужна «частичная мобилизация» экономики. Что касается поддержки участников боевых действий, то мы предлагаем дать официальный статус ветеранов всем, кто участвовал в защите Донбасса с 2014 года, в том числе добровольцам. Это будет справедливо», — заявил Сергей Миронов.

Также он выразил надежду, что президент затронет тему «пятой колонны», в том числе «офшорной аристократии», крупного бизнеса, который, по мнению Миронова, использует Россию для получения прибыли. «Лично я «офшорную аристократию» воспринимаю как пережиток прошлого, и об этом я сказал на недавней встрече с главой государства. Пора с ней заканчивать. Не дело, чтобы какие-то «господа» зарабатывали в России огромные деньги, а потом выводили их в офшоры, в недружественные и даже враждебные страны. На мой взгляд, это неправильно, нечестно и несправедливо, и эту проблему надо решать», — отметил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду».

Еще одна важной темой он назвал демографию. Несмотря на то, что президент постоянно обращается к ней в своих выступлениях, правительство не спешит принимать существенные решения в этой сфере, считает Миронов. По его словам, СРЗП давно предлагает ввести прогрессивную шкалу маткапитала, «родительские зарплаты» для неработающих родителей с низким достатком, запустить хотя бы в пилотном режиме программу справедливого базового дохода для малоимущих семей. Каждая из этих инициатив могла бы внести свой весомый вклад в рост численности населения, уверен он.