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    Очевидцы сняли лавину в горах Сочи, которая уносит металлическое ограждение

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    В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды 20 февраля. В прибрежной зоне льют дожди и идет мокрый снег, а в горах прошли обильные снегопады, что привело к сходу нескольких лавин в районе Красной Поляны.

    В районе посёлка Эсто-Садок огромные массы снега снесли часть моста, металлическое ограждение и снежную пушку. «Ситуация по Эсто-Садок под контролем. Задета оградительная сетка и снежная пушка. Пострадавших нет. Объект справляется самостоятельно», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

    По данным регионального оперштаба, лавина сошла на санно-бобслейной трассе по селеотводу, пострадало ограждение и коммуникации.

    Сход лавины в районе санно-бобслейной трассы в Красной Поляне повредил водоводы, обеспечивающие водой горную Олимпийскую деревню, сообщил МУП «Водоканал» Сочи. На месте создан оперштаб, ситуацию взяли на круглосуточный мониторинг. К месту ЧП направляют все необходимые материалы и технику.

    В районе комплекса «Лаура» трех человек засыпало снегом, который сошел с крыши, передает телеграм-канал «ЧП-Сочи».

    Очевидцы сообщили, что людей удалось оперативно откопать и никто не пострадал.

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    СочиЛавинаКрасная ПолянаЛавина в горах Сочи
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    Комментарии 4

    Гость20 Фев 2023 в 18:11
    До дворца доехала ? Нет ?
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