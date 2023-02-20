Очевидцы сняли лавину в горах Сочи, которая уносит металлическое ограждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды 20 февраля. В прибрежной зоне льют дожди и идет мокрый снег, а в горах прошли обильные снегопады, что привело к сходу нескольких лавин в районе Красной Поляны.

В районе посёлка Эсто-Садок огромные массы снега снесли часть моста, металлическое ограждение и снежную пушку. «Ситуация по Эсто-Садок под контролем. Задета оградительная сетка и снежная пушка. Пострадавших нет. Объект справляется самостоятельно», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

По данным регионального оперштаба, лавина сошла на санно-бобслейной трассе по селеотводу, пострадало ограждение и коммуникации.



Сход лавины в районе санно-бобслейной трассы в Красной Поляне повредил водоводы, обеспечивающие водой горную Олимпийскую деревню, сообщил МУП «Водоканал» Сочи. На месте создан оперштаб, ситуацию взяли на круглосуточный мониторинг. К месту ЧП направляют все необходимые материалы и технику.

В районе комплекса «Лаура» трех человек засыпало снегом, который сошел с крыши, передает телеграм-канал «ЧП-Сочи».