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    Кино

    «Чебурашка» больше не первый. В российском кинопрокате на выходных сменился лидер

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    По предварительным и неофициальным данным, по итогам уик-энда 16–19 февраля в отечественном прокате впервые с начала 2023 года поменялся самый популярный фильм. С первой строчки «Чебурашку» сместила военная драма «Праведник» Сергея Урсуляка.

    Как сообщает 20 февраля Kinobusiness.com, лента превзошла прогнозы насчет себя и собрала свыше 120 миллионов рублей по России и СНГ.

    На третьем месте, вслед за «Чебурашкой» и его 96 миллионами за уик-энд (общие сборы мультфильма с начала его показа достигли 6,6 миллиарда рублей), идет эротическая драма «Непослушная» с 77 миллионами.

    Также в пятерке две новинки. Одна из них, «Человек-муравей и Оса: Квантомания», в России официально не идет. Замыкает пятерку «Снежная королева: Разморозка».

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