«Чебурашка» больше не первый. В российском кинопрокате на выходных сменился лидер

По предварительным и неофициальным данным, по итогам уик-энда 16–19 февраля в отечественном прокате впервые с начала 2023 года поменялся самый популярный фильм. С первой строчки «Чебурашку» сместила военная драма «Праведник» Сергея Урсуляка.



Как сообщает 20 февраля Kinobusiness.com, лента превзошла прогнозы насчет себя и собрала свыше 120 миллионов рублей по России и СНГ.



На третьем месте, вслед за «Чебурашкой» и его 96 миллионами за уик-энд (общие сборы мультфильма с начала его показа достигли 6,6 миллиарда рублей), идет эротическая драма «Непослушная» с 77 миллионами.

