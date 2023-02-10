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    В кино — военная драма «Праведник» от автора «Ликвидации»

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    Фото: centpart.ru/
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    16 февраля на экраны выходит «Праведник» — новая картина режиссера Сергея Урсуляка («Долгое прощание», «Тихий Дон», «Ликвидация»). Сюжет основан на реальной истории офицера Красной Армии Николая Киселева, который в 1942 году лично вывел лесными тропами с оккупированной белорусской территории за линию фронта почти триста евреев — стариков, женщин и детей.

    Самого Киселева сыграл Александр Яценко («Аритмия», «Мне не больно»). По словам создателей фильма, несмотря на название — он не праведник, а человек, который делает то, что должен. Пока он и его подопечные проходят эти тяжёлые 1 500 километров, Киселёв начинает и сам переосмыслять свою жизнь.

    Режиссёр пообещал, что в фильме будут не только ужасы войны, но и лирика и юмор. Съемки фильма проходили в Белоруссии, Израиле и России.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: centpart.ru/

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    Комментарии 1

    Заливщик голосовых планок10 Фев 2023 в 20:01
    А ведь было время, когда космические корабли бороздили Большой театр...
    +1−0
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