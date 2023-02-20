Коронавирус рвется вверх в 77 регионах России

Заболеваемость коронавирусом за неделю в России выросла на
По состоянию на 20 февраля, в России за сутки госпитализированы 639 человек, выявлено
В выходные коронавирусные отчеты также показывали рост в крупнейших городах.
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Заболеваемость коронавирусом за неделю в России выросла на
По состоянию на 20 февраля, в России за сутки госпитализированы 639 человек, выявлено
В выходные коронавирусные отчеты также показывали рост в крупнейших городах.
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