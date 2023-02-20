Коронавирус рвется вверх в 77 регионах России

Заболеваемость коронавирусом за неделю в России выросла на 20,3 % , а госпитализация с ним — на 10,5 % , увеличение отмечают в 77 регионах страны, сообщили в федеральном оперативном штабе.



По состоянию на 20 февраля, в России за сутки госпитализированы 639 человек, выявлено 12 076 новых случаев COVID-19, подтверждено 30 летальных исходов. В том числе 68 госпитализаций, 1 412 заражений и 5 смертей в Петербурге и 108 госпитализаций, 1 940 заражений и 10 смертей — в Москве.

В выходные коронавирусные отчеты также показывали рост в крупнейших городах.