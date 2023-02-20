Maersk продал логистические активы в России

Датская транспортно-логистическая компания Maersk продала свои активы в Петербурге и Новороссийске. Новым владельцем логистических площадок стала кипрская компания IG Finance Development Limited. Как подчеркнула дирекция компании, «продажа Maersk двух площадок является следствием принятого в марте 2022 года решения компании о прекращении деятельности в России».
О прекращении работы в России Maersk, специализирующийся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, объявил в марте прошлого года. В сентябре группа «Дело» Сергея Шишкарева выкупила у Maersk
В ноябре компания приняла решение ликвидировать свою российскую «дочку» ООО «МАЭРСК».
Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller — Maersk («Меллер — Маэрск груп») была основана в 1904 году в городе Свеннборг. Сегодня является крупнейшим в мире контейнерным перевозчиком, работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек.