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    Maersk продал логистические активы в России

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    Датская транспортно-логистическая компания Maersk продала свои активы в Петербурге и Новороссийске. Новым владельцем логистических площадок стала кипрская компания IG Finance Development Limited. Как подчеркнула дирекция компании, «продажа Maersk двух площадок является следствием принятого в марте 2022 года решения компании о прекращении деятельности в России».

    О прекращении работы в России Maersk, специализирующийся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, объявил в марте прошлого года. В сентябре группа «Дело» Сергея Шишкарева выкупила у Maersk 30,75 % акций Global Ports, которые датская компания приобрела в 2012 году.

    В ноябре компания приняла решение ликвидировать свою российскую «дочку» ООО «МАЭРСК».

    Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller — Maersk («Меллер — Маэрск груп») была основана в 1904 году в городе Свеннборг. Сегодня является крупнейшим в мире контейнерным перевозчиком, работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек.

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